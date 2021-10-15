Самарин допустил много ошибок в произвольной программе на Budapest Trophy

Российский фигурист Александр Самарин без падений выступил в произвольной программе на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy.

Он исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, тройной лутц (вместо четверного), тройной сальхов, каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип, далее сделал тройной аксель со степ-аутом, каскад двойной аксель + двойной тулуп (где явно были сдвоены оба прыжка) и еще один тройной аксель, который также приземлил со степ-аутом.

Самарин набрал 152,35 балла в произвольной и 226,81 по сумме программ. Он занял итоговое третье место.