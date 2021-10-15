Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Самарин допустил много ошибок в произвольной программе на Budapest Trophy

15 октября, 18:37
Теги:

Российский фигурист Александр Самарин без падений выступил в произвольной программе на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy.

Он исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, тройной лутц (вместо четверного), тройной сальхов, каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип, далее сделал тройной аксель со степ-аутом, каскад двойной аксель + двойной тулуп (где явно были сдвоены оба прыжка) и еще один тройной аксель, который также приземлил со степ-аутом.

Самарин набрал 152,35 балла в произвольной и 226,81 по сумме программ. Он занял итоговое третье место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора
Читайте также
10 самых перспективных российских футболистов FIFA 22. Из «Спартака» всего двое, из ЦСКА — пятеро
Космонавт рассказал о возвращении киноэкипажа на Землю после инцидента на МКС
1
0