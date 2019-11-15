Бойкова и Козловский лидируют короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь пьедестал

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве. Они набрали за свой прокат 80,14 балла.

Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), тройку замкнули Ксения Столбова и Андрей Новоселов.

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,14

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 76,81

3. Ксения Столбова/Андрей Новоселов (Россия) — 68,74

4. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 67,74

5. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 62,76

6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 61,84

7. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 55,08

8. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 54,03