Бойкова и Козловский лидируют короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь пьедестал
Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве. Они набрали за свой прокат 80,14 балла.
Второе место заняла еще одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), тройку замкнули Ксения Столбова и Андрей Новоселов.
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,14
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 76,81
3. Ксения Столбова/Андрей Новоселов (Россия) — 68,74
4. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 67,74
5. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 62,76
6. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 61,84
7. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 55,08
8. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 54,03