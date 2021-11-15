Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в эфире «СЭ» рассказала о случае из карьеры, когда она каталась на грани жизни и смерти.

— У меня был случай из собственной карьеры. Был момент, когда я каталась на грани жизни и смерти. Тяжелый гайморит, врачи меня не отпускают — а у меня чемпионат Европы на носу. Самолет через шесть часов. А они мне в ответ — 90%, что может случится летальный исход. Срочная госпитализация! Все гайморитные пазухи закрыты и следующая стадия — уже мозг. И если вдруг что-то пойдет не так, решиться все может буквально за минуту. Не знаю, хорошо это или плохо, но на таком уровне невозможно остановиться. Врачи так и спрашивали: «Вы отбитая на голову?» Я не отрицаю, может так и есть. (Смеется.)

К тому же родители запрещали мне ехать на чемпионат. Не разрешали подписывать документы, что я сама беру на себя ответственность за свою жизнь и готова к последствиям. Моя мама всегда была за здоровье, для нее это был огромный шок. Буквально в двери встала: «Только через мой труп!» Отвечаю — да окей, я все равно поеду. Но так как мне было 18 лет, то я решила все сама, несмотря на их запреты.