Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, кого считает спортсменом года в России.

«Думаю, каждого, кто выиграл в этом году чемпионат России в каждой из четырех категорий, можно назвать спортсменом года. Кого-то одного выделять было бы не совсем корректно. Будет неприлично с моей стороны отметить Степанову и Букина, сына моего партнера. Или Владислава Дикиджи, с который мы работали. Аделия Петросян прекрасно себя показала, Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже. Поэтому отмечу всех чемпионов России, которые и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России по фигурному катанию прошел в Омске с 19 по 22 декабря.