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Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, кого считает спортсменом года в России.

«Думаю, каждого, кто выиграл в этом году чемпионат России в каждой из четырех категорий, можно назвать спортсменом года. Кого-то одного выделять было бы не совсем корректно. Будет неприлично с моей стороны отметить Степанову и Букина, сына моего партнера. Или Владислава Дикиджи, с который мы работали. Аделия Петросян прекрасно себя показала, Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже. Поэтому отмечу всех чемпионов России, которые и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России по фигурному катанию прошел в Омске с 19 по 22 декабря.

Источник: ВсеПроСпорт
Наталья Бестемьянова
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Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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