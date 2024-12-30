Бестемьянова хочет увидеть противостояние Дикиджи и Малинина
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова хотела бы увидеть противостояние российского фигуриста Владислава Дикиджи и американца Ильи Малинина.
«Все видели, что Владислав в Омске после соревнований сделал четверной аксель. Это козырь, который как раз есть в рукаве Малинина. А уж как сложится противостояние, зависит от Дикиджи, от того, как он будет развиваться», — цитирует Бестемьянову «ВсеПроСпорт».
Дикиджи стал чемпионом России-2025 в мужском одиночном катании.
Источник: vseprosport.ru
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