Роднина: «Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила развитие в российском фигурном катании.

— Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Не все ребята выступали. Кто-то решил сделать перерыв, кто-то вообще закончил. Международные соревнования нам сильно не показывают. А лазить по интернету и выискивать их было лень.

— Российское фигурное катание за 2024 год стало лучше?

— Не бывает абсолютных значений. С приходом каждого спортсмена какое-то направление может развиваться. Но в целом невозможно дать оценку. Сейчас пошла более серьезная борьба за четверные прыжки. Так что с технической точки зрения все становится сложнее, — сказала Роднина Metaratings.ru.