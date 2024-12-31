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Сегодня, 16:15

Роднина: «Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила развитие в российском фигурном катании.

— Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Не все ребята выступали. Кто-то решил сделать перерыв, кто-то вообще закончил. Международные соревнования нам сильно не показывают. А лазить по интернету и выискивать их было лень.

— Российское фигурное катание за 2024 год стало лучше?

— Не бывает абсолютных значений. С приходом каждого спортсмена какое-то направление может развиваться. Но в целом невозможно дать оценку. Сейчас пошла более серьезная борьба за четверные прыжки. Так что с технической точки зрения все становится сложнее, — сказала Роднина Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Ирина Роднина
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