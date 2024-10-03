Американский журналист предложил собрать деньги для смены гражданства Косторной

Американский журналист Дэйв Лис предложил осуществить сбор денег для смены гражданства российской фигуристки Алены Косторной.

«Если она собирается перейти в другую страну, то нужно сделать это сейчас. Они с Куницей быстро прогрессируют. И если от нас понадобится собрать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать», — заявил Лис в подкасте на YouTube-канале TheSkatingLesson.

30 сентября Косторная сообщила, что пропустит значительную часть ближайших соревнований из-за проблем со здоровьем

Косторная перешла из одиночного в парное катание в начале 2023 года. Она выступает в паре с Георгием Куницей. 15-16 сентября фигуристы принимали участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.