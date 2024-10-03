В ВАДА отказались комментировать отклонение апелляции фигуристки Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось комментировать решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на вердикт CAS, сообщает ТАСС со ссылкой на ВАДА.

В среду, 2 октября, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.