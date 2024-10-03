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В ВАДА отказались комментировать отклонение апелляции фигуристки Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказалось комментировать решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на вердикт CAS, сообщает ТАСС со ссылкой на ВАДА.

В среду, 2 октября, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
ВАДА
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