Американская фигуристка Гленн рассказала о демотивации из-за россиянок: «Думала: зачем мне кататься?»

Американка Эмбер Гленн, выигравшая на выходных «Гран-при Франции», в интервью «СЭ» рассказала о том, за счет чего исполняет тройной аксель в 25 лет.

— Это был мой шанс, цель, которую я поставила перед собой. Когда мне было лет 13, единственной девушкой с тройным акселем была Мао Асада. Больше никто его не делал, люди выигрывали, может, с одним каскадом 3-3. Итак, я выучила свои 3-3 и подумала: ладно, все готово.

Потом произошла «русская революция четверных», когда мне было где-то 16-17. Я подумала: «Подождите, что происходит, нет, о боже!» И какое-то время это меня очень обескураживало. Я думала: а зачем мне вообще кататься? Ведь уже не важно, что бы я ни делала, я не смогу с ними конкурировать, я слишком старая, этим детям по 13 лет, а мне уже 17, слишком поздно начинать, уже ничего не выучу... Полная демотивация. А потом, когда случился ковид и я не могла кататься на льду, то пришла мысль: «Знаете что, а я попробую, смогу ли!» Поставила перед собой цель хотя бы попытаться. И эта вера в себя помогла мне снова воодушевиться. И вот я выучила тройной аксель.