Чемпионка США по фигурному катанию рассказала о тратах на спорт: «Это очень, очень дорого»

Американка Эмбер Гленн, выигравшая на выходных «Гран-при Франции», в интервью «СЭ» призналась, что с трудом находила средства на занятия спортом.

— Система фигурного катания отличается в зависимости от страны. В России и Китае больше роли государства. В США по-другому. Как ты прошла этот путь, приходилось ли тебе работать, чтобы продолжать кататься?

— Да, заниматься фигурным катанием — очень и очень дорого. Когда я пришла в спорт, мои родители не знали, что это будет так дорого. (Улыбается.) Мама у меня домохозяйка, а папа много работал. Так что, пока я росла, каталась в подержанных ботинках и лезвиях. Мы везде пытались сэкономить — мои тренеры давали мне скидки. У меня был бесплатный лед, потому что мой тренер работал менеджером на катке. Поэтому в детстве я могла себе позволить кататься на коньках. Это было в Техасе.

Мне очень повезло, что родители старались всячески помочь. Когда я стала старше и попала в сборную США, то начала получать некоторое финансирование. Тебе уже не нужно участвовать в местных соревнованиях, где ты платишь за себя, а на международных соревнованиях за тебя платит сборная. Они покрывают все расходы. Моей семье стало сильно легче. А потом, когда я еще повзрослела, начала тренировать сама. Я давала уроки, а затем эти деньги шли на платья, мои уроки и соревнования. И еще мне очень повезло с социальными сетями, с годами появилась возможность заработать на этом немного денег. Особенно кстати это было в первые дни пандемии, за это время я смогла накопить.

Все это, а также наличие хороших спонсоров на протяжении многих лет позволило мне выступать. Это позволило мне сосредоточиться только на тренировках, а также занимать все более высокие места на национальных стартах, заработать больше средств на костюмы, коньки и лед. Плюс призовые, тоже полезно. (Смеется.) И поскольку сейчас я живу в Колорадо, у меня есть бесплатная физиотерапия и бесплатные персональные тренировки в Центре олимпийской подготовки. Я даже жила там какое-то время и каталась бесплатно, кормили меня там тоже бесплатно. То есть после переезда туда я пошла еще дальше, смогла тратить больше денег на тренировки, платья и соревнования. Вы знаете, платья могут стоить несколько тысяч долларов, это больше десяти тысяч в год. Это очень, очень дорого, но, к счастью, я могу за них заплатить.

В США спорт действительно организован отдельно от государства. Было бы приятно получать госденьги. Но есть плюсы и в таком разделении, — сказала Гленн «СЭ».