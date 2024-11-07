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Сегодня, 09:00

Чемпионка США Гленн обратилась к российским фигуристам

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Наталья Боку
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Американская фигуристка Эмбер Гленн, выигравшая на выходных «Гран-при Франции», в интервью «СЭ» высказалась об отстранении от международных турниров российских спортсменов.

— Не могу не спросить про отстранение россиян. Понимаю, это политика, но можешь ли ты рассказать, что чувствуешь по этому поводу? Некоторые молодые спортсмены в России волнуются, стоит ли им вообще продолжать.

— Да, это политика. Я не могу себе представить, как это тяжело, особенно для молодых спортсменов, которые не до конца понимают, почему все так. Но, мне кажется, в России фигурное катание и вообще спорт сильно связаны с государством. Давайте вспомним, что из-за конфликта, начавшегося в момент олимпийского перемирия, по-настоящему страдает много людей, их жизнь сильно изменилась, многих нет в живых. Я много об этом думала.

Да, происходящее не вина российских фигуристов, сочувствую тем девушкам и парням, которые прилагают столько усилий, но ограничены в возможностях. И хотела бы им пожелать сохранить любовь к нашему спорту, стараться находить в себе способности к креативности, посмотреть, есть ли способ мотивировать себя на достижение более мелких целей. Надеюсь, что в будущем найдется решение, — сказала Гленн.

Эмбер Гленн. Чемпионка США обратилась к российским фигуристам. У нее свое мнение об их отстранении

ISU отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований в 2022 году. В сентябре нынешнего года организация не стала возвращать россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Фигурное катание
Эмбер Гленн
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