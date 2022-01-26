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Сегодня, 09:26

«От твоих падений даже снег тает». Загитова выложила видео с метлой

Загитова выложила в TikTok видео с метлой
Иван Торопцев
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новое видео у себя в TikTok.

Спортсменка опубликовала видео, в котором она падает на снег, держа в руках метлу.

«Уборка — это не мое», — подписала публикацию Загитова.

@alina_zagi_

Уборка это не моё ? P.S Смотреть до конца ???

? ive got a big egoooo — grey — intp

Подписчики Загитовой с юмором отреагировали на новый пост спортсменки:

«Без коньков еще не привыкла».

«Надо загадать желание, ведь звезда упала!»

«Алин, смешно, конечно, но смотри не простынь».

«Дедушка для внучки там каток залил? Скользко так».

«От твоих падений даже снег тает».

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.

Фигурное катание
Алина Загитова
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