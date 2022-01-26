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Сегодня, 11:28

«Он же не девочка!» Леонова заявила, что Коляде нужно продолжать выступать до миланской Олимпиады

Леонова заявила, что Коляде нужно продолжать выступать до миланской Олимпиады
Микеле Антонов
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала непопадание Михаила Коляды в состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Вместо него на Игры поедет Евгений Семененко.

«Очень обидно, что у Коляды положительный тест. Такова ситуация. Мы зависим не от себя, а от каких-то тестов. Положительный результат даже при хорошем самочувствии — приговор,— сказала Леонова «СЭ». — Однако в то же время я рада за Женю. У него будет шанс побывать на этом празднике и, возможно, показать хороший результат. Самое главное, что нет никаких травм. Значит, Коляде нужно будет оставаться в фигурном катании еще на 4 года. Он же не девочка! Это они у нас мало живут в фигурном катании. Если без травм, можно спокойно дожить до следующей Олимпиады. Тем более Коляда — талантливый спортсмен с регалиями. Его очень любят и в других странах, поэтому есть повод задуматься».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Михаил Коляда. Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала

Фигурное катание
Алена Леонова
Евгений Семененко
Михаил Коляда
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