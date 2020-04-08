Алина Загитова вместе с сестрой записала видео с призывом соблюдать самоизоляцию

Российская фигуристка Алина Загитова вместе со своей сестрой, Сабиной, выложила в Instagram видеообращение, в котором призвала россиян к соблюдению режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

— В это непростое время нужно соблюдать строгие правила, — сказали в видео сестры Загитовы. — Не выходить в общественные места, оставаться дома. Мыть руки, обрабатывать антисептиком, носить маски. Давайте заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Будьте здоровы, занимайтесь спортом.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.