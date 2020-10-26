Алексей Мишин: «У Туктамышевой выскочило плечо, но потихонечку она входит в форму»

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал выступление фигуристки на этапе Кубка России в Сочи.

23-летняя спортсменка заняла третье место в своем первом старте в сезоне.

— У нее выскочило плечо, но потихонечку она входит в форму, прибавляет, — приводит слова Мишина ТАСС. — Сейчас ее стали хвалить уже и за вращения, а если говорить о ее коренном и ключевом прыжке — тройном акселе, то он блестящий. И сегодня был таким.

Ошибки по мелочи, непринципиальные, были. Программа у нее очень необычная, она выделилась и этим. Мы думаем, что Лиза будет еще расти к чемпионату России.