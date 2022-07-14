Танцор Иван Букин прыгнул параллельный аксель с Марком Кондратюком

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Иван Букин исполнили параллельный аксель.

«В рубрике «мужское парное» пополнение в лице нового звездного гостя», — написал Кондратюк в своем Telegram-канале.

Ранее был опубликован проект новых правил в танцах на льду на будущий сезон. ISU разрешил исполнять танцорам прыжковые элементы при помощи ассистирующего партнера.

Кондратюк на Олимпиаде-2022 стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Также Кондратюк становился победителем чемпионатов России и Европы.

Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, является двукратным чемпионом России в танцах на льду. На Олимпиаде в Пекине танцевальный дуэт занял шестое место.