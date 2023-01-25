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Сегодня, 16:37

Конти и Мачии лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы

Мария Гусева
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Сара Конти и Никколо Маччи.
Фото AFP

Итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачии выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Спортсмены набрали за прокат 70,45 балла.

Второе место занимает немецкая пара Анника Хокке и Роберт Кункель, набравшая 67,08 балла. Третьими стали Алиса Ефимова и Рубен Бломмар из Германии — 62,77 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия.

Пары, короткая программа.

1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 70,45 балла

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 67,08

3. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 62,77

4. Камий Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 62,46

5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48

6. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 57,97

7. Нина Осипова/Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 54,16

8. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 53,29

9. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 49,43

10. Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) — 47,53

11. Федерика Симиоли/Алессандро Зарбо (Чехия) — 46,68

12. София Шаллер/Ливио Майр (Австрия) — 45,40

13. Грета Крафорд/Джон Крафорд (Швеция) — 42,55

Произвольные программы пары представят завтра, 26 января.

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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