Конти и Мачии лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы
Итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачии выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Спортсмены набрали за прокат 70,45 балла.
Второе место занимает немецкая пара Анника Хокке и Роберт Кункель, набравшая 67,08 балла. Третьими стали Алиса Ефимова и Рубен Бломмар из Германии — 62,77 балла.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия.
Пары, короткая программа.
1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 70,45 балла
2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 67,08
3. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 62,77
4. Камий Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 62,46
5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48
6. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 57,97
7. Нина Осипова/Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 54,16
8. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 53,29
9. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 49,43
10. Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) — 47,53
11. Федерика Симиоли/Алессандро Зарбо (Чехия) — 46,68
12. София Шаллер/Ливио Майр (Австрия) — 45,40
13. Грета Крафорд/Джон Крафорд (Швеция) — 42,55
Произвольные программы пары представят завтра, 26 января.