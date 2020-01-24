Даниелян упал с тройного лутца в произвольной программе на ЧЕ, но гарантировал себе медаль

Серебряный призер чемпионата России Артур Даниелян с падением исполнил произвольную программу на чемпионате Европы.

Он начал прокат с каскада четверной сальхов+ойлер+тройной сальхов, затем исполнил одиночный четверной сальхов, допустил степ-аут на тройном акселе и упал с тройного лутца. Далее фигурист исполнил каскад тройной аксель+двойной тулуп, каскад тройной флип+тройной тулуп.

Даниелян набрал за свой прокат 162,11 балла и 246,74 в сумме. Он занимает промежуточное первое место и точно останется в призах.