Эстонка Нина Петрыкина выиграла чемпионата Европы по фигурному катанию
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию.
По сумме короткой и произвольной программ фигуристка заняла первое место с 208,18 баллами. Второе место заняла грузинская фигуристка Анастасия Губанова с результатаом в 198,61 баллов. Тройку замкнула бельгийка Нина Пинзаронне (191,44).
Для 20-летней Петрыкиной это первая медаль европейского первенства.
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