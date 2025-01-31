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31 января, 23:51

Эстонка Нина Петрыкина выиграла чемпионата Европы по фигурному катанию

Сергей Ярошенко
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Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию.

По сумме короткой и произвольной программ фигуристка заняла первое место с 208,18 баллами. Второе место заняла грузинская фигуристка Анастасия Губанова с результатаом в 198,61 баллов. Тройку замкнула бельгийка Нина Пинзаронне (191,44).

Для 20-летней Петрыкиной это первая медаль европейского первенства.

Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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