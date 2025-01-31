Чемпионат Европы по фигурному катанию: трансляция произвольной программы женщин

Произвольная программа у женщин на ЧЕ по фигурному катанию пройдет 31 января

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине (Эстония) с 29 января по 2 февраля. В пятницу, 31 января, на стадионе «Тондираба Айс Холл» будут разыграны медали в женском одиночном катании.

В прямом эфире турнир показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция произвольной программы у женщин начнется в 19.00 по московскому времени и будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Результаты чемпионата Европы можно отслеживать в ленте новостей на сайте «СЭ».

После короткой программы в женском одиночном катании лидирует представляющая Грузию россиянка Анастасия Губанова (68,99). Вторую строчку занимает Нина Петрыкина из Эстонии (69,94), на третьем месте находится швейцарка Кимми Репонд (68,68).