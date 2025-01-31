Чемпионат Европы по фигурному катанию: трансляция произвольной программы женщин
Произвольная программа у женщин на ЧЕ по фигурному катанию пройдет 31 января
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине (Эстония) с 29 января по 2 февраля. В пятницу, 31 января, на стадионе «Тондираба Айс Холл» будут разыграны медали в женском одиночном катании.
В прямом эфире турнир показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция произвольной программы у женщин начнется в 19.00 по московскому времени и будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Результаты чемпионата Европы можно отслеживать в ленте новостей на сайте «СЭ».
После короткой программы в женском одиночном катании лидирует представляющая Грузию россиянка Анастасия Губанова (68,99). Вторую строчку занимает Нина Петрыкина из Эстонии (69,94), на третьем месте находится швейцарка Кимми Репонд (68,68).
Новости
29 янв 2024 19:00
18
15 янв 2024 08:15
195
14 янв 2024 17:09
3