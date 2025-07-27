Украинская саблистка не стала фотографироваться с чемпионкой мира Егорян

Украинка Алина Комащук не стала фотографироваться с призерами чемпионата мира по фехтованию в личном турнире саблисток. Золото в этой дисциплине выиграла россиянка Яна Егорян. Комащук ушла с пьедестала после церемонии награждения.

Ранее на турнире в Тбилиси представительница Украины Влада Харькова отказалась от совместной фотографии с россиянином Кириллом Бородачевым. Спортсменка сфотографировалась с призерками турнира шпажисток, но отказалась от общего фото с медалистами мужского турнира по фехтованию на рапирах.

Российские спортсмены выступают на ЧМ в Грузии в нейтральном статусе.