София Позднякова рассказала о начале новых отношений после развода

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию. Она рассказала о новых отношениях после развода с бывшим супругом, известным саблистом Константином Лохановым, перебравшимся в Америку.

— Твое сердце несвободно? Обнародуешь, с кем встречаешься? - вопросы Поздняковой.

— Нет. Я не скрываю, но и не хочу об этом громко заявлять. Произнесу заезженную фразу: «Счастье любит тишину». Придет момент, когда мне захочется об этом рассказать. Просто я еще в целом не понимаю масштаб трагедии — когда говорю что-то, а это потом куда-то разлетается. Вообще не помню о том, кто я в спорте, немного медийный человек. Стараюсь на эту тему высказываться аккуратно. Но — да, есть мужчина, с которым сейчас состою в отношениях. Счастлива, чего всем и желаю.

— Где познакомились?

— На Балу олимпийцев.

— Зимой?

— Да.

— Понятно.

— Это место притяжения. Как у Виолетты Колобовой с Ромой Власовым. Они там познакомились.