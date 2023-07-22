Российская шпажистка Бекмурзова вышла в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию

Россиянка Яна Бекмурзова смогла пробиться в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию среди шпажисток в Милане.

22 июля 19-летняя Бекмурзова стала 9-й по итогам предварительного раунда, одержав пять побед в пяти поединках. Еще одна представительница России Полина Хаертдинова на стадии 1/64 финала проиграла Ангеле Кригер из Швейцарии со счетом 12:15. В предварительном раунде спортсменка победила в четырех из шести поединках, заняв по его итогам общее 60-е место.

Лучшие 16 спортсменок напрямую попали в 1/32 финала. Поединки этой стадии пройдут 25 июля. Соперницей Бекмурзовой станет канадка Леонора Маккиннон.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.