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28 января, 17:35

Президент ФФР Мамедов: «Мы с удовольствием поучаствуем в Азиатских играх под российским флагом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«Мы благодарны Олимпийскому совету Азии за приглашение. Но, по большому счету, что это дает? Соревновательная практика? Нам надо на Олимпийские игры попадать. У нас каждый месяц соревнования. Мы выражаем благодарность. Но отбор на Олимпийские игры у нас начинается в апреле, а Азиатские игры проходят в сентябре. Мы с удовольствуем поучаствуем в Азиатских играх под российский флагом, в составе нашей делегации. Под нейтральным флагом мы не поедем», — сказал Мамедов «СЭ».

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Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ильгар Мамедов
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