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Дегтярев: «Мамедов сочетает в себе опыт выдающегося спортсмена и эффективного руководителя»

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Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказал мнение, что фехтование в России под руководством Ильгара Мамедова продолжает развиваться, несмотря на все вызовы.

«Поздравляю члена исполкома Олимпийского комитета России Ильгара Мамедова с переизбранием на пост президента Федерации фехтования России, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Под его руководством отечественное фехтование продолжает развиваться, несмотря на все вызовы, укреплять традиции и совершенствовать систему подготовки спортсменов. Он сочетает в себе опыт выдающегося спортсмена и эффективного руководителя».

В субботу Мамедов был единогласно переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

«За последние годы он провел большую работу: успешно реализованы национальные турниры, поддерживается высокий уровень сборной России. Кроме того, Ильгар Мамедов продолжает вносить значительный вклад в популяризацию фехтования в стране. Желаю ему успехов в дальнейшей работе на благо российского спорта», — добавил министр.

59-летний Мамедов занимает пост президента ФФР с 2021 года. Он участвовал в четырех Олимпиадах, выиграл золото в командной рапире на Играх 1988 года в Сеуле и 1996 года в Атланте. В 1989 году Мамедов выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.

Источник: ТАСС
Ильгар Мамедов
Михаил Дегтярев
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