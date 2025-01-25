Дегтярев: «Мамедов сочетает в себе опыт выдающегося спортсмена и эффективного руководителя»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказал мнение, что фехтование в России под руководством Ильгара Мамедова продолжает развиваться, несмотря на все вызовы.

«Поздравляю члена исполкома Олимпийского комитета России Ильгара Мамедова с переизбранием на пост президента Федерации фехтования России, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Под его руководством отечественное фехтование продолжает развиваться, несмотря на все вызовы, укреплять традиции и совершенствовать систему подготовки спортсменов. Он сочетает в себе опыт выдающегося спортсмена и эффективного руководителя».

В субботу Мамедов был единогласно переизбран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

«За последние годы он провел большую работу: успешно реализованы национальные турниры, поддерживается высокий уровень сборной России. Кроме того, Ильгар Мамедов продолжает вносить значительный вклад в популяризацию фехтования в стране. Желаю ему успехов в дальнейшей работе на благо российского спорта», — добавил министр.

59-летний Мамедов занимает пост президента ФФР с 2021 года. Он участвовал в четырех Олимпиадах, выиграл золото в командной рапире на Играх 1988 года в Сеуле и 1996 года в Атланте. В 1989 году Мамедов выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.