Чемпионка мира Егорян назвала свой главный недостаток

Российская фехтовальщица Яна Егорян в разговоре с «СЭ» назвала свои главные главные достоинства и недостатки.

— Какая черта характера в себе вам больше всего нравится?

— Которой я прям горжусь? Нужно подумать... (Долгая пауза.) Наверное, я всегда знаю, что если поставила себе цель, то обязательно иду к ней и рано или поздно приду. Это можно назвать уверенностью, целеустремленностью. Как-то пафосно и слишком банально получилось. (Смеется.)

— А какая больше всего не нравится?

— Ужасно резкая. Иногда могу с пол-оборота завестись — скажу по делу, но понимаю, что можно было намного мягче и спокойнее. Это периодически доставляет неудобства. Хотя свои плюсы в этом есть. Этот недостаток помогает достоинству из вопроса выше.

— Если бы можно было выбрать ваш девиз по жизни, каким бы он был?

— А не надо жить ни по каким девизам. Нужно жить, как чувствуешь. Общаться с теми, с кем тебе нравится. Идти за своим сердцем, а не за стандартами, которые общество заставляет тебя принять как должные. И твоя жизнь будет прекрасна.