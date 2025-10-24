Фехтование
24 октября 2025, 09:40

Чемпионка мира Егорян назвала свой главный недостаток

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Егорян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фехтовальщица Яна Егорян в разговоре с «СЭ» назвала свои главные главные достоинства и недостатки.

— Какая черта характера в себе вам больше всего нравится?

— Которой я прям горжусь? Нужно подумать... (Долгая пауза.) Наверное, я всегда знаю, что если поставила себе цель, то обязательно иду к ней и рано или поздно приду. Это можно назвать уверенностью, целеустремленностью. Как-то пафосно и слишком банально получилось. (Смеется.)

— А какая больше всего не нравится?

—  Ужасно резкая. Иногда могу с пол-оборота завестись — скажу по делу, но понимаю, что можно было намного мягче и спокойнее. Это периодически доставляет неудобства. Хотя свои плюсы в этом есть. Этот недостаток помогает достоинству из вопроса выше.

— Если бы можно было выбрать ваш девиз по жизни, каким бы он был?

— А не надо жить ни по каким девизам. Нужно жить, как чувствуешь. Общаться с теми, с кем тебе нравится. Идти за своим сердцем, а не за стандартами, которые общество заставляет тебя принять как должные. И твоя жизнь будет прекрасна.

Яна Егорян.

Яна Егорян
  Djin Ignatov

    Если нет головы - то ничего не остается как идти за сердцем которое как всегда обманчива !!

    11.11.2025

    Егорян назвала свою главную победу в жизни: «Я уже плакала, что мир рухнул»

