Российская спортсменка-конник Максакова сменила спортивное гражданство
Российская спортсменка-конник Александра Максакова сменила спортивное гражданство.
25-летняя россиянка будет выступать за Палестину, как и ее супруг Егор Щибрик, который сменил спортивное гражданство в прошлом месяце.
Максакова с детства занимается конным спортом. В 17 лет она дебютировала в международных турнирах. На ее счету участие в шести молодежных первенствах Европы и Олимпийских играх в Токио.
На данный момент Максакова живет и тренируется в Нидерландах.
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7 авг 2021 16:34
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6 фев 2021 21:08
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