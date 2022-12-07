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Сегодня, 17:24

Российская спортсменка-конник Максакова сменила спортивное гражданство

Алина Савинова
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Российская спортсменка-конник Александра Максакова сменила спортивное гражданство.

25-летняя россиянка будет выступать за Палестину, как и ее супруг Егор Щибрик, который сменил спортивное гражданство в прошлом месяце.

Максакова с детства занимается конным спортом. В 17 лет она дебютировала в международных турнирах. На ее счету участие в шести молодежных первенствах Европы и Олимпийских играх в Токио.

На данный момент Максакова живет и тренируется в Нидерландах.

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