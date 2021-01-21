В РУСАДА сообщили об отсутствии в России атлетов, которым можно смягчить наказание за употребление наркотиков

В списке квалифицированных Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов нет тех, кто может рассчитывать на сокращение срока наказания после вступления в силу нового Всемирного антидопингового кодекса.

«Наш отдел по обработке результатов изучил список дисквалифицированных спортсменов по линии РУСАДА и пришел к выводу, что на данный момент атлетов, которые могли бы претендовать на сокращение срока наказания после вступления в силу новых правил, нет.



Что касается сокращения срока дисквалификации для тех спортсменов, которые были наказаны за употребление субстанций, вызывающих зависимость, то эти вещества не должны никак способствовать улучшению спортивного результата. Названия этих субстанций четко определены и указаны в запрещенном списке ВАДА, речь идет о кокаине, диаморфине (героине), тетрагидроканнабиноле и метилендиоксиметамфетамине (экстази). И сокращение дисквалификации возможно только в том случае, если наказание ранее было наложено только за использование препаратов этой группы и никакой другой», — цитирует ТАСС директора по коммуникациям РУСАДА Марию Маркову.

По словам Марковой, антидопинговые агентства могут рассмотреть возможность сокращения дисквалификации только в случае, если подобные нарушения совершались во внесоревновательный период.

Новый кодекс ВАДА вступил в силу с 1 января. Согласно документу, спортсмены, ранее дисквалифицированные из-за обнаружения в их допинг-пробах наркотических средств, могут претендовать на сокращение срока наказания.