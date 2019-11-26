УЕФА не комментирует ситуацию с возможными санкциями России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу рекомендации комитета по соответствию ВАДА по отношению к России, включающую четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом.

Как известно, российские сборные и клубы выступают в различных турнирах под эгидой УЕФА, в будущем году в Санкт-Петербурге должны пройти матчи чемпионата Европы-2020, а в 2021-м Северная столица примет финал Лиги чемпионов.

— На данном этапе у УЕФА нет комментариев, — ответили «СЭ» в Ньоне. (Александр Бобров)