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Следственный комитет нашел доказательства вмешательства Родченкова в базу данных

10:37
Григорий Родченков. Фото The New York Times
Григорий Родченков. Фото The New York Times
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Следственный комитет РФ получил доказательства вмешательства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.

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— Следствием проведена компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов, — цитирует представителя СК РФ Светлану Петренко официальный сайт организации. — Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Дополнительная информация

https://sledcom.ru/news/item/1422907/?fbclid=IwAR2X1-57Ck4r1AUerrOQ3AEfcwwxOvFoNi1X9zBhmlvz98MLruTcK-RaH9k

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