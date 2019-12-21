Следственный комитет нашел доказательства вмешательства Родченкова в базу данных

Следственный комитет РФ получил доказательства вмешательства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.

— Следствием проведена компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов, — цитирует представителя СК РФ Светлану Петренко официальный сайт организации. — Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015-2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.