Сенсационные откровения от Родченкова: СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 из-за допинг-контроля

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА по делу о допинге в российском спорте Григорий Родченков выпускает автобиографию. Издание Mail On Sunday опубликовало фрагменты книги, в которых автор рассказывает о том, как годами принимал участие в сокрытии допинга у отечественных спортсменов.

«Я сознательно обманывал антидопинговые власти мира более десяти лет как для прославления российских спортсменов, так и для удовольствия спортивных чиновников, стремившихся увековечить успехи России в спорте. Я оправдывал свои действия тем, что ни в СССР, ни в России никогда не было реального допинг-контроля, поэтому я продолжал идти проторенной дорожкой», — пишет Родченков.

Также Родченков рассказывает об использовании запрещенных препаратов некоторыми советскими спортсменами в нереальных дозах. По его словам, однажды двукратный олимпийский чемпион принял слишком большое количество запрещенного стероида.

«Он принял станозолол в таких огромных дозах, что когда мы ввели его данные в машину, прозвучал сигнал тревоги. Он был так загрязнен метаболитами станозоллола, что позднее несколько образцов показывали ложно положительный результат, даже когда мы знали, что стероидов нет, — пишет Родченков. — Несмотря на то, что я разбавил его пробу дистиллированной водой в соотношении 10 к 1, он все равно перегружал масс-спектрометр хроматографа гигантскими пиками метаболитов станозолола».

Также он называет одну олимпийскую чемпионку, установившую «невероятный мировой рекорд» благодаря систематическому употреблению допинга и говорит, что эти спортсмены «являются яркими примерами тесной связи между государственной допинг-программой и идеологией коммунизма».

Самым громким заявлением можно назвать информацию Родченкова о якобы истинных причинах бойкота советскими спортсменами Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. Вместо участия в Играх XXIII Олимпиады Советы и страны Варшавского договора провели «альтернативную Олимпиаду» — Игры Доброй воли.

«Советы планировали спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля в порту Лос-Анджелеса на время Олимпиады-1984 после того, как Манфред Донике (один из руководителей МОК по вопросам антидопинга) и Дон Кэтлин из Олимпийской аналитической лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объявили, чтоо будут в состоянии обнаружить все запрещенные препараты, включая станозолол и тестостерон, — утверждает Родченков. — Тестирование атлетов перед отправлением было недостаточным. Советские спортивные «царьки» должны были иметь собственную лабораторию на месте для гарантии того, что ни один «грязный» советский спортсмен не добрался бы до старта.

Когда Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в гавань, это была последняя капля. Политбюро решило полностью бойкотировать Олимпиаду.

Допинг-контроль на Играх Доброй воли был формальностью. Наша лаборатория выявила 14 положительных результатов, но аппаратичики из Госкомспорта решили не докладывать о них. Никто не хотел пятнать «альтернативную Олимпиаду».