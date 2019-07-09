РУСАДА за первую половину 2019 года провело 5703 тестирования

РУСАДА за первые шесть месяцев 2019 года провело 5703 допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Маргариту Пахноцкую. Всего было взято 6792 пробы.

В июне было организовано 810 тестов и взято 944 образца.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб.

РУСАДА было временно лишено лицензии в 2015 году на основании отчета о допинге в российском спорте. В мае 2019 года его восстановили в правах.