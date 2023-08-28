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Президент КХЛ Морозов заявил, что лига ждет решения РУСАДА по игрокам «Толпара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава КХЛ Алексей Морозов высказался о допинг-скандале с участием игроков «Толпара».

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

«Мы ждем решения РУСАДА, только оно может его принять. Все остальные игроки команды сдавали, и ни у кого допинга не нашли», — цитирует Морозова ТАСС.

В августе появилась информация, что игроки «Толпара» обвиняют в произошедшем тренера по физподготовке Игоря Загретдинова. По их словам, специалист назначал им подозрительные препараты и уколы.

Источник: ТАСС
Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Толпар
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