Президент КХЛ Морозов заявил, что лига ждет решения РУСАДА по игрокам «Толпара»

Глава КХЛ Алексей Морозов высказался о допинг-скандале с участием игроков «Толпара».

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний.

«Мы ждем решения РУСАДА, только оно может его принять. Все остальные игроки команды сдавали, и ни у кого допинга не нашли», — цитирует Морозова ТАСС.

В августе появилась информация, что игроки «Толпара» обвиняют в произошедшем тренера по физподготовке Игоря Загретдинова. По их словам, специалист назначал им подозрительные препараты и уколы.