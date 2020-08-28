Поздняков объяснил увольнение Гануса

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после общего собрания учредителей РУСАДА, принявшего решение об отстранении генерального директора агенства Юрия Гануса, сказал, что решение было единогласным.

— Как вы знаете, в начале августа наблюдательный совет РУСАДА проанализировал аудиторский отчет по ведению финансовой и административно-хозяйственной деятельности агентства и характер выявленных нарушений, — напомнил Поздняков. — В рамках своих полномочий совет как независимый орган управления, в состав которого входят специалисты, одобренные со стороны ВАДА, дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса от должности. В рамках заседания совета учредителей мы еще раз ознакомились с доводами наблюдательного совета, заслушали представителя аудиторской компании и самого Гануса.

В свое время ОКР и ПКР на правах учредителей РУСАДА выступили гарантами получения агентством прямого субсидирования из госбюджета. Это позволило обеспечить операционную независимость РУСАДА от любых спортивных организаций и структур. В то же время ОКР и ПКР несут ответственность за надлежащее расходование государственных средств. И для нас принципиально важно, чтобы финансовая деятельность велась прозрачно, в соответствии со всеми нормами права, в том числе закрепленными в уставе организации.

Внимательно рассмотрев все доводы и заслушав коллег, общее собрание решило принять рекомендацию наблюдательного совета и отстранить Юрия Гануса с должности генерального директора. Решение принято единогласно.

Напомним, что Ганус занимал свой пост с сентября 2017 года. (Антон Бабошин)