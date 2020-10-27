Осужденный за допинг тренер собирается дойти до ЕСПЧ

Михаил Клишов, первый в истории российский тренер, осужденный по статье за распространение допинга, в беседе с «СЭ» прокомментировал вердикт суда. Ранее суд приговорил Клишова к двум с половиной годам лишения свободы, но освободил от наказания, поскольку срок давности уголовной ответственности по его делу истек.

— Для меня ничего не изменилось, мы готовим апелляцию в вышестоящие инстанции, — сказал Клишов «СЭ». — У следствия и суда одно мнение на этот счет, а у меня другое. Мы пойдем дальше. Если понадобится, дойдем и до ЕСПЧ.

Уголовная статья за склонение спортсменов к применению допинга появилась в 2016 году, однако до сих пор ни одно дело не удавалось довести до судебного приговора. Инструктора по пауэрлифтингу из города Северодвинска Архангельской области Михаила Клишова обвиняли в том, что он делал тестостеровновые инъекции трем своим воспитанникам. (Сергей Федоров)