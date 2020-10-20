Олег Матыцин: «Важно объединить усилия государств в борьбе с допингом в спорте»

В Москве открылось заседание седьмой сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Россия впервые в истории принимает данное мероприятие.

Выбор России в качестве места проведения первого очного заседания Президиума Конференции в 2020 году не случаен — Российская Федерация внесла существенный вклад в появление Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом. Россия стала одной из первых стран, ратифицировавших Конвенцию, которая была принята 15 лет назад и вступила в силу с 1 февраля 2007 года. По состоянию на май этого года ее подписали 189 государств.

«Нынешний год навсегда войдет в мировую историю. Пандемия коронавируса существенно изменила привычный уклад вещей, — заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. — Пандемия стала испытанием, к которому мир оказался в определенной мере не готов. Спорт не является в этом отношении исключением. Вирус не знает границ и является глобальным вызовом. В этих новых условиях крайне важно объединить усилия государств в борьбе с допингом в спорте. Причем решать данные вопросы нужно профессионально, в конструктивном ключе без попыток политизации и вмешательства извне.

Непосредственно в эти дни 15 лет назад в Париже была принята Конвенция. Она стала краеугольным камнем универсальной системы борьбы с допингом в мире. Поэтому первое в истории России заседание Президиума имеет особое историческое значение».