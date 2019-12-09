Министр спорта РФ Колобков: «США нарушают Олимпийскую хартию, вводя «закон Родченкова»

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что США идут вразрез с принципами Олимпийской хартии, принимая «закон Родченкова».

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

— Для нас всегда была главным документом хартия МОК, все мы ей пользуемся, там провозглашен принцип независимости всех организаций, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Хартия для нас является спортивной библией, сейчас я говорю о том, что кодекс ВАДА становится более важным, чем такие основополагающие документы, которым пользуются все спортивные организации. Может это и громко сказано, но, возможно, пора вернуть спорт спортивным организациям? Да, существуют проблемы в мире, они есть и в Англии, и в Испании, и в США, где, кстати, у всех лиг свои антидопинговые организации.

Сейчас обсуждается «закон Родченкова» — это, по сути, нарушение Олимпийской хартии и независимости спортивных организаций. Этот вопрос когда-нибудь будет ставиться. Это значит, что на своей территории Национальный олимпийский комитет США не может организовать правильную работу, как в других странах, почему такие вопросы мы не задаем?

«Акт Родченкова» предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них. Данный акт также подразумевает, что преследованию со стороны США может подвергнуться любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства ВАДА проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.