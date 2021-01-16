Матыцин поддержал идею использовать «Катюшу» в качестве гимна на Олимпиаде

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал предложение использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпиадах. С данным предложением в четверг выступила комиссия спортсменов ОКР.

«К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это», — цитирует ТАСС Матыцина.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре наложил санкции на российский спорт в связи с допинговым делом. В их число вошел запрет на использование флага и гимна на крупных турнирах на протяжении двух лет. Таким образом, запрет коснется Игр в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022-м.