19:00 11 декабря | ДОПИНГ

IBU создаст экспертную рабочую группу в связи с докладом Макларена

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) после получения доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и других соответствующих документов из Всемирного антидопингового агентства принял решение создать экспертную рабочую группу, состоящую из специалистов с необходимым опытом как юридической, так и антидопинговой работы. Задачей этой группы будет в кратчайшие сроки проконсультировать исполком IBU в соответствии с кодексом ВАДА. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте организации.

В пятницу была опубликована вторая часть доклада Маклерена с обвинением России в создании государственной системы поддержки допинга и допинговых махинациях, в том числе во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Интересно, экспертная рабочая группа какой международной федерации первая разденет этот удивительный доклад этого удивительного супернезависимого великолепнейшего профессора Макларена?..

20:47 11 декабря

alex1966

Надо этого Макларена, просто застрелить.

19:49 11 декабря

maximalist

Колобков, пора выйти из тени!!!

19:31 11 декабря

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