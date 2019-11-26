Хайо Зеппельт: «Есть огромная вероятность, что исполком ВАДА утвердит рекомендации комитета по России»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт высказал мнение, что исполком ВАДА примет все рекомендации комитета по соответствию.

25 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.

— После того, как манипуляции, удаления и подделка доказаны остается только один вопрос: «Предоставит ли Россия наконец настоящие данные Московской лаборатории? Что ВАДА может сделать, чтобы получить аутентичные данные по российским спортсменам, которые, возможно применяли допинг?». Не забывайте: прошло почти пять лет с того допингового скандала, который был вскрыт благодаря мужественным осведомителям, которые предоставили нам мощные доказательства.

Теперь — в конце 2019 года — мы возвращаемся в исходную точку. Есть огромная вероятность, что исполком ВАДА утвердит рекомендации комитета.