Ганус прокомментировал возможное увольнение с поста главы РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о возможности своего увольнения.
«Я надеюсь на мудрость учредителей, — цитируют Гануса «РИА Новости». — Это решение решит вопрос будущего российского спорта. Пусть они принимают любые решения, это их право — они учредители. Я не хочу больше говорить о негативных сценариях.
Вопрос в следующем: есть дорожная карта, это решение может повлиять на нее. Самое главное: я не держусь за кресло, я защищаю организацию. Я защищаю команду, которая была создана и добилась выдающегося результата. Этой командой страна должна гордиться
C моей стороны сейчас не будет никаких действий. Пусть сейчас учредители принимают решение. И после этого может начаться отчет всех перемен. Но мы продолжаем работу до решения учредителей".
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса.
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