Трехкратный чемпион мира по биатлону, член правления СБР Иван Черезов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о нежелании Александра Логинова рассказывать историю о своей дисквалификации за допинг.

— Сложная ситуация, — отметил Черезов. — Если рассказывать, то надо было сразу. Видимо, Александр принял для себя внутреннее решение. У иностранцев принято, что человек должен говорить публично, а если молчит, то он виноват. Если он не считает нужным говорить, пусть не говорит. Если сочтет нужным сказать — пусть скажет.

Перед чемпионатом мира он закрылся. Да, есть такие люди, не хотят душу теребить. Если это помогает, давайте потерпим и пойдем навстречу, так сказать, капризам спортсменов. После этого можно уже поговорить, мол, ты был не прав. (Дмитрий Кузнецов)