Экс-глава Лозаннской антидопинговой лаборатории рассказал о дружбе с Родченковым

Бывший глава Лозаннской антидопинговой лаборатории, действующий руководитель отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги вспомнил о взаимоотношениях с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

- Я считаю Григория художником, и трудно не любить художника, - рассказал Соги в интервью "РИА "Новости". - Я думаю, что в то время я считал его другом, но уровень понимания этого слова у всех разный. В то время это было больше приятельство.

Я и мои коллеги работали напрямую с Родченковым, и у нас были очень хорошие отношения. Он много говорил о своем собственном опыте, когда он и его сестра были спортсменами высшего уровня, и о всех делах, связанных с допингом в его прежнее время. Он был очень открытым. И я должен сказать, что между нами никогда не вставал вопрос денег. С нашей стороны мы всегда были очень строги в этом, потому что договор был заключен между учреждениями.

Со временем мы стали друзьями. Но я всегда был осторожен с Родченковым. Потому что в области антидопинга на самом деле сложно определить, что такое настоящая дружба.