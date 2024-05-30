Дружинин: «У нас деловые отношения с президентом World Aquatics»

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал взаимоотношениях с Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).

«Лично знаю и несколько раз встречался с президентом World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом, у нас выстроились деловые взаимоотношения. Могу сказать, что подвижки есть, наши спортсмены смогут выступать на некоторых соревнованиях. Мы очень хотим, чтобы были четко прописаны приемлемые условия, от которых мы будем отталкиваться», — приводит слова Дружинина Metaratings.ru.

Российские пловцы с марта 2022 года были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics. Осенью 2023 года организация разрешила спортсменам из России принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.