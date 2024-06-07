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Прыгун в воду Кузнецов о проблемах со здоровьем: «Я уже возрастной спортсмен — то там, то тут побаливает»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от выступления на чемпионате России в Казани.

«Бассейн в Казани уже практически родной, выступать здесь всегда приятно. К тому же обновили перед этими соревнованиями трамплины. Есть небольшие изменения в снарядах в связи с этим, но некритично, привыкаем, да и все здесь в равных условиях, мы все приехали и впервые пробуем эти доски. А по поводу формы, она скоро будет в наилучшем виде. Пока что есть нюансы, но скоро будет ровно то, что надо.

На этом чемпионате России я выступаю только в двух дисциплинах, отказался от метрового трамплина, от командных соревнований. Только три метра индивидуальные и синхрон, только олимпийские снаряды. Все-таки знаете, я достаточно возрастной спортсмен, нужно экономить силы. Признаюсь, побаливает тут и там иногда, так что надо хоть как-то себя беречь», — сказал Кузнецов.

 
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Чемпионат России по прыжкам в воду продлится в Казани до 8 июня. Соревнования по прыжкам в воду в рамках Игр БРИКС пройдут также в столице Татарстана с 16 по 18 июня.

Евгений Кузнецов (прыжки в воду)
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