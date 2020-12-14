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Допинг

Итальянский велогонщик пожизненно дисквалифицирован по итогам антидопингового расследования

14 декабря 2020, 23:41

Бывший итальянский велогонщик Рикардо Рикко был пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Национального антидопингового агентства. Также он оштрафован на 4378 евро.

Это третья дисквалификация Рикко. В 2008 году он был снят с «Тур де Франс» из-за положительного допинг-теста. Отбыв двухлетнюю дисквалификацию, Рикко вернулся в велоспорт, но в 2011 году попал в больницу, после чего признался, что переливал себе кровь. За второе нарушение он получил 12-летнюю дисквалификацию.

Пожизненное отстранение Рикко получил по итогам начатого еще в 2015 году расследования.

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