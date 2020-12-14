Итальянский велогонщик пожизненно дисквалифицирован по итогам антидопингового расследования

Бывший итальянский велогонщик Рикардо Рикко был пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Национального антидопингового агентства. Также он оштрафован на 4378 евро.

Это третья дисквалификация Рикко. В 2008 году он был снят с «Тур де Франс» из-за положительного допинг-теста. Отбыв двухлетнюю дисквалификацию, Рикко вернулся в велоспорт, но в 2011 году попал в больницу, после чего признался, что переливал себе кровь. За второе нарушение он получил 12-летнюю дисквалификацию.

Пожизненное отстранение Рикко получил по итогам начатого еще в 2015 году расследования.