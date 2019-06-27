Два австрийских велогонщика дисквалифицированы на четыре года за допинг

Австрийские велогонщики Георг Прайдлер и Штефан Денифль дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает UCI. Оба признаны виновными в применении запрещенных препаратов. Прайдлер использовал их в 2018 гожу, а Денифль – в 2014-м. Соответственно, результаты Прайдлера, показанные им с 1 февраля 2018 года по 5 марта 2019-го аннулированы. Также отменены все результаты Денифля с 1 июня 2014 года.

Отметим, что с 5 марта нынешнего года оба спортсмена были отстранены временно, поэтому срок их окончательной дисквалификации истечет 4 марта 2023 года.