Датчанин Нильсен выиграл 16-й этап «Вуэльты»

Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Pro Cycling стал победителем 16-го этапа многодневной велогонки «Вуэльта».

Он преодолел дистанцию в 162 километра за 4 часа 4 минуты 35 секунд. Второе место занял словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma, третьим стал португалец Руй Кошта из UAE Team Emirates. Александр Власов из «Астаны» стал 11-м.

Первое место в общем зачете занимает Роглич, следом идут эквадорец Ричард Карапас из команды Ineos и британец Хью Карти, представляющий EF Pro Cycling. Власов располагается на девятой строчке.