Чемпиона «Тур де Франс"-1980 сбила машина

Чемпион «Тур де Франс» 1980 года Юп Зутемелк попал в ДТП, сообщает AP. В воскресенье 73-летний голландец ехал в районе Сен-эт-Марн к востоку от Парижа на своем велосипеде, и его сбила машина.

Зутемелк был доставлен в больницу на вертолете с переломами ноги и руки.

Примечательно, что инцидент произошел как раз во время проведения заключительного этапа «Тур де Франс"-2020, который выиграл Тадей Погакар.

Ранее Зутемелк рассказывал, что в своем возрасте продолжает активно кататься на велосипеде и несколько раз в неделю проезжает 60-километровую дистанцию.