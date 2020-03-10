Велогонщики «Газпром-Русвело» сомневаются, что 14 марта покинут карантин в ОАЭ

Карантин в связи с подозрением на коронавирус, в котором в ОАЭ находятся спортсмены и сотрудники российской команды «Газпром-Русвело», может не завершиться 14 марта, сообщает ТАСС.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в многодневке «Тур ОАЭ», заразились коронавирусом нового типа.

— Официальной информации о том, когда мы сможем покинуть отель, пока нет, но мы регулярно спрашиваем об этом. Пять дней назад была информация от организаторов гонки, что максимально долго мы будем здесь находиться до 14 марта. Но смотрим на календарь и сомнения все сильнее и сильнее, — отметил пресс-атташе команды «Газпром-Русвело» Юрий Белезеко.